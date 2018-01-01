Beşiktaş yönetimi kararını verdi: Şenol Güneş ile bir yıl daha...

Beşiktaş yönetiminin takımdaki geleceği belirsiz olan Şenol Güneş ile yola devam etme kararı verdiği iddia edildi.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa karşısında alınan 4-1'lik yenilginin ardından Beşiktaş yönetiminin Teknik Direktör Şenol Güneş ile bir araya gelmesi bekleniyordu.

Hürriyet'te yer alan haberde Başkan Fikret Orman'ın Güneş ile bir görüşme yaparak takımdan gidecek oyuncuları belirlediği, deneyimli teknik adamın da yeni sezon için raporunu verdiği ve takviye istediği bölgeleri bildirdiği belirtildi.

Haberde gelecek sezon planlarının da yapıldığı bu görüşmeyle birlikte Şenol Güneş ile bir yıl daha yola devam edileceği kaydedildi.

Bilindiği üzere Şenol Güneş'in Beşiktaş ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.