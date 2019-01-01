Beşiktaş yönetimi, Ersun Yanal ve Burak Yılmaz haberleriyle ilgili açıklama yaptı

Beşiktaş yönetimi, Ersun Yanal ve Burak Yılmaz ile ilgili çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın, "Burak Yılmaz da istenmiyordu ancak yanıldılar. Ersun Yanal da çok isteniyordu ama sonuç ortada. Taraftar gibi düşünürsek hata yaparız." şeklinde sözler kullandığına dair haberler çıkmıştı.

Beşiktaş yönetimi, bu haberlere ilişkin kulübün resmi internet sitesi üzerinden açıklama yaptı.

İşte o açıklama:

"Bazı haber sitelerinde ve sosyal medyada son birkaç gündür Başkanımızın söylemediği, asılsız ve yalan ifadeler beyanat vermiş gibi gösterilerek paylaşılmaktadır. Başkanımızın Sayın Ersun Yanal ve oyuncumuz Burak Yılmaz karşılaştırması yaptığı bir beyanatı olmamıştır.



Büyük Beşiktaş taraftarının bu tür asılsız paylaşımlara itibar etmemesini rica ederiz.



Saygılarımızla,



Beşiktaş JK"