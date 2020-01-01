Beşiktaş yönetimi Dorukhan kararını veriyor

Beşiktaş’ın yıllık ücrette anlaşmadığı Dorukhan Toköz konusunda nasıl bir yol haritası izleyeceği belli oldu.

Sözleşmesi 2021 yazında bitecek olan Dorukhan Toköz için Beşiktaş yönetimi formül arıyor.

Milliyet Gazetesi'nden Serdar Sarıdağ'ın haberine göre siyah beyazlı yönetimin iki yolu var.

İlk formül yıllık 350 bin euro kazanan Doğukan'la tekrar masaya oturup değişen şartları konuşmak. Gerek koronavirüs salgını gerek de Beşiktaş'ın mali yapısı eski yönetimin 23 yaşındaki oyuncuya söz verdiği 1 milyon 200 bin euro'luk sözleşmeyi imkansız kılıyor. Ahmet Nur Çebi yönetimi, daha önce Ajdin Hasic ile yapılan pazarlıkların benzerini Dorukhan’ın menajerleriyle gerçekleştirecek.

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Dorukhan'ın yapılacak pazarlıklar sonrasında yönetiminin belirlediği ücreti kabul etmemesi durumunda radikal bir karar alaması bekleniyor.

Buna göre yetenekli orta sahanın bonservisiyle birlikte başka bir kulübe satılacağı veya sözleşmesi bitene kadar Beşiktaş forması giymesinin sağlanacağı ifade edildi.

Bu arada siyah-beyazlıların, Dorukhan’a menajerleri konusunda da bazı uyarılarda bulunduğu kaydedildi.