Beşiktaş yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı
Beşiktaş, yönetim kurulundaki görev dağılımını gerçekleştirdi.
Adnan Dalgakıran ikinci başkan, Emre Kocadağ asbaşkan olurken, Erdal Torunoğulları ise futbol, scouting ve transfer yapılanması sorumlusu oldu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;
Adnan Dalgakıran: II.Başkan, İletişim ve Yeniden Yapılanma Sorumlusu
Emre Kocadağ: Asbaşkan, Futbol A Takımı ve Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri Sorumlusu
Fatih Avşar: Asbaşkan, Finansman ve Amatör Şubeler Sorumlusu
Mesut Urgancılar: Genel Sekreter ve İcra Kurulu Başkanı
Berkan Gocay: Sayman, Sosyal Tesisler Sorumlusu
Erdal Torunoğulları: Futbol Transfer, Scouting ve Futbol Yapılanması Sorumlusu
Kemal Erdoğan: TFF, UEFA ve Kamu Kurumları ile İlişkiler Sorumlusu
Enis Ulusoy: Pazarlama ve İş Geliştirme Sorumlusu
Umut Şenol: Basketbol ve Gayrimenkul Geliştirme Sorumlusu
Bilgihan Sürmen: Taraftar ve Süleyman SEBA ile Akatlar Tesisleri Sorumlusu
Hakan Daltaban: Vodafone Park ve Dernekler Sorumlusu
Fırat Fidan: Futbol Altyapı ve Tüm Branşlar Spor Okulları Sorumlusu
Ali Efe Bezci: Fulya Kompleksi ve Fulya AVM Sorumlusu
İbrahim Altınsay geri döndü
Kulüpten yapılan açıklamada, "Ayrıca Sayın İbrahim Altınsay ve Sayın Merdan Araz, Başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebi’ye gönüllülük esasıyla danışmanlık yapacaklardır" notu da düşüldü.
Altınsay ise Orta Çizgi' ye verdiği demeçte, "Başkanın emrindeyiz. Ona destek olmak zorundayız. Beşiktaş Kongresi çok sağlam destek verdi. Başkan dürüst, temiz ve göreve çok yakışan bir insan. Elimizden gelen desteği göstereceğiz" dedi.