Beşiktaş yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı

Beşiktaş'ta yeni başkan Ahmet Nur Çebi önderliğinde oluşan yeni yönetim kurulunun görev dağılımı yapıldı.

Beşiktaş, yönetim kurulundaki görev dağılımını gerçekleştirdi.

Adnan Dalgakıran ikinci başkan, Emre Kocadağ asbaşkan olurken, Erdal Torunoğulları ise futbol, scouting ve transfer yapılanması sorumlusu oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

Adnan Dalgakıran: II.Başkan, İletişim ve Yeniden Yapılanma Sorumlusu

Emre Kocadağ: Asbaşkan, Futbol A Takımı ve Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri Sorumlusu

Fatih Avşar: Asbaşkan, Finansman ve Amatör Şubeler Sorumlusu

Mesut Urgancılar: Genel Sekreter ve İcra Kurulu Başkanı

Berkan Gocay: Sayman, Sosyal Tesisler Sorumlusu

Erdal Torunoğulları: Futbol Transfer, Scouting ve Futbol Yapılanması Sorumlusu

Kemal Erdoğan: TFF, UEFA ve Kamu Kurumları ile İlişkiler Sorumlusu

Enis Ulusoy: Pazarlama ve İş Geliştirme Sorumlusu

Umut Şenol: Basketbol ve Gayrimenkul Geliştirme Sorumlusu

Bilgihan Sürmen: Taraftar ve Süleyman SEBA ile Akatlar Tesisleri Sorumlusu

Hakan Daltaban: Vodafone Park ve Dernekler Sorumlusu

Fırat Fidan: Futbol Altyapı ve Tüm Branşlar Spor Okulları Sorumlusu

Haberin devamı aşağıda

Ali Efe Bezci: Fulya Kompleksi ve Fulya AVM Sorumlusu

İbrahim Altınsay geri döndü

Kulüpten yapılan açıklamada, "Ayrıca Sayın İbrahim Altınsay ve Sayın Merdan Araz, Başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebi’ye gönüllülük esasıyla danışmanlık yapacaklardır" notu da düşüldü.

Altınsay ise Orta Çizgi' ye verdiği demeçte, "Başkanın emrindeyiz. Ona destek olmak zorundayız. Beşiktaş Kongresi çok sağlam destek verdi. Başkan dürüst, temiz ve göreve çok yakışan bir insan. Elimizden gelen desteği göstereceğiz" dedi.