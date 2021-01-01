Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Ozan Köprülü: Sergen Yalçın sağ ayaklı birine 'Sen sol ayaklısın' derse, o da olur

Beşiktaş Futbol Takımı'nın yardımcı antrenörü Ozan Köprülü, teknik direktör Sergen Yalçın'ı anlattı.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş Futbol Takımı'nın yardımcı antrenörü Ozan Köprülü, teknik direktör Sergen Yalçın'ın elde edilen başarıda büyük bir fark oluşturduğunu söyledi.

AA'ya konuşan Köprülü, Sergen Yalçın ile olan ilişkisini ve başarılı teknik direktörün takımı üzerindeki etkisini anlattı.

Ozan Köprülü ne dedi?

"Sergen Yalçın bir şey söylerse, o mutlaka olur. Bilmediği, inanmadığı hiçbir şeyi konuşmaz. Bir adam sağ ayaklı olup da 'Sen sol ayaklısın.' derse, o da olur."

"Bizim de bir katkımız olmuşsa ne mutlu. Ekip olarak kardeş gibiyiz. Ağabey, baba olarak bir şeyler öğrenmek için Yalçın'ın gözünün içine bakan topluluğuz. Ona inanan bir ekibiz."

"Mayıslar, haziranlar, ağustoslar gelir geçer. Sergen Yalçın faktörünü unutmasınlar. O çok başka bir seviyede. Sergen Yalçın varsa, mayıslar, haziranlar, ocaklar değişir."

"Gökhan Töre ve N'Koudou da çok iyi oynadı. Larin sol kenar oynayarak 19 gol attı. Sergen hoca, Larin'in sol kanatta oynaması konusunu tesislerimizdeki bir hazırlık maçında düşündü."

"1986'da Beşiktaş'ın seçmelerine girdim. Takımın her kategorisinde oynadım, her kategorisinde antrenörlük yaptım. 13 yaşından beri Sergen Yalçın'ın elinde büyüdüm. Annesi ve babası bana annelik babalık yaptı. Sergen Yalçın bizim kahramanımız, çok büyük bir yürek."

"Ben de hocanın rahat olduğunu düşünüyordum. Geçen yılın şubat ayında başladık. Hoca futbolcuların attıkları depara kadar sayar. Futbolculukla teknik adamlık arasında inanılmaz fark var. Ayrıca Sergen Yalçın gibi bir futbolcunun çalışmasına gerek yoktu."

"Sergen Yalçın dürüst, samimi bir insan. Sen neysen sana onu söylüyor. İyiysen iyi olduğunu söylüyor, kötüysen kötü olduğunu söylüyor. Bu yapı çok kişide olmadığı için insanlara farklı geliyor. Esasında hoca normal."

"Futbolcular bizi hiç üzmediler. 1,5 sene içinde sesin yükseldiğini hatırlamıyorum. Kolej havasında antrenman yaptık. N'Koudou'yu dışarıda bırakırsak; o çok müzik dinliyor! Bizi çok sevdiler. Biz de onları çok sevdik."

"Eşim Gençlerbirliği yenilgisi sonrası rüyasında 2 golle şampiyon olacağımızı gördüğünü söyledi. Beni çok inandırdı. Bize inananlar da çoktu."

"Fatih Karagümrük maçından sonra ilk defa ceza yedim. Cenk (Tosun) ve Aboubakar ile maçı otelde izledik. Stada gidemedik. Heyecandan her taraf bir yere uçtu. Kulüp görevlileri de yanımızdaydı. Şampiyon olduğumuz dakikada birbirimize sarıldık, bir yandan da ağlıyorduk. 2,5 saat sonra takım otele ulaştı. Bize 10 saat gibi geldi. Çok güzel oldu."

"Ben 14 yaş altı takımının hocasıyken bir sezonda 179 gol attık. Gol atamadığımız tek maç Bayrampaşa maçıydı. Ersin de Bayrampaşa kalecisiydi. O maçta Ersin’i gözümden kaçırdım."

"Bayrampaşa deplasmanına gittiğimizde maç 5-1 bitti. Kaleci antrenörümüze, Ersin'in çok iyi kaleci olacağını söylemiştim. O ise ilk maçta da kalede Ersin'in olduğunu söyledi. Emrah Bayraktar'a da söyledik. O da Ersin'in alınması için çok uğraştı."

"Rıdvan ise 16 yaşında geldi. Bu durumda değildi. Kendisine 'Küçük adam' diyorum. Hiçbir zaman karakterini değiştiremezsiniz. Rıdvan en üst seviyeye geldi. İnşallah ikisini de Avrupa'da izleriz. Sergen hoca da onlara çok güvendi ve onları oynattı. Başka bir seviyeye geldiler."