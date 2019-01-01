Beşiktaş - Wolverhampton maçı hangi kanalda, nasıl izlenir, saat kaçta, ne zaman?
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu ikinci hafta maçında İngiltere'nin Wolverhampton ekibini konuk edecek.
Karşılaşmayı Avusturya Futbol Federasyonundan hakem Harald Lechner yönetecek.
Siyah-beyazlı takım, gruptaki ilk maçında deplasmanda Slovakya'nın Slovan Bratislava ekibine 4-2 mağlup oldu. Wolverhampton ise sahasında Portekiz temsilcisi Braga'ya 1-0 yenildi.
Grupta aynı saate Braga, Slovan Bratislava'yı konuk edecek.
Beşiktaş - Wolverhampton maçı hangi kanalda, saat kaçta?
3 Ekim Perşembe günü Vodafone Park'ta TSİ 19:55'te başlayacak karşılaşma beIN Sports 1 kanalından naklen ekranlara gelecek.
Beşiktaş - Wolverhampton maçı nasıl izlenir?
Karşılaşmayı canlı olarak takip edebilmek için Digiturk platformuna üye olmak gerekiyor. Karşılaşma internet üzerinden ise aynı platform bünyesinde yer alan beIN Connect aracılığıyla izlenebilecek.
Beşiktaş - Wolverhampton maçının muhtemel 11'leri
Beşiktaş: Karius, Douglas, Vida, Ruiz, Rebocho, Diaby, Dorukhan, Elneny, Ljajic, Nkoudou, Burak
Wolverhampton: Patricio, Bennett, Vallejo, Boly, Doherty, Dendoncker, Neves, Gibbs-White, Jonny, Jimenez, Cutrone