Avrupa Ligi

Beşiktaş - Wolverhampton maçı hangi kanalda, nasıl izlenir, saat kaçta, ne zaman?

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Siyah beyazlı takım, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında Wolverhampton'ı konuk ediyor...

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu ikinci hafta maçında İngiltere'nin Wolverhampton ekibini konuk edecek.

Karşılaşmayı Avusturya Futbol Federasyonundan hakem Harald Lechner yönetecek. 

Siyah-beyazlı takım, gruptaki ilk maçında deplasmanda Slovakya'nın Slovan Bratislava ekibine 4-2 mağlup oldu. Wolverhampton ise sahasında Portekiz temsilcisi Braga'ya 1-0 yenildi.

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Grupta aynı saate Braga, Slovan Bratislava'yı konuk edecek.

Beşiktaş - Wolverhampton maçı hangi kanalda, saat kaçta?

3 Ekim Perşembe günü Vodafone Park'ta TSİ 19:55'te başlayacak karşılaşma beIN Sports 1 kanalından naklen ekranlara gelecek.

Beşiktaş - Wolverhampton maçı nasıl izlenir?

Karşılaşmayı canlı olarak takip edebilmek için Digiturk platformuna üye olmak gerekiyor. Karşılaşma internet üzerinden ise aynı platform bünyesinde yer alan beIN Connect aracılığıyla izlenebilecek.

Beşiktaş - Wolverhampton maçının muhtemel 11'leri

Beşiktaş: Karius, Douglas, Vida, Ruiz, Rebocho, Diaby, Dorukhan, Elneny, Ljajic, Nkoudou, Burak

Wolverhampton: Patricio, Bennett, Vallejo, Boly, Doherty, Dendoncker, Neves, Gibbs-White, Jonny, Jimenez, Cutrone

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