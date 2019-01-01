Avrupa Ligi

Beşiktaş - Wolverhampton maçının biletleri satışa çıkıyor

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UEFA Avrupa Ligi grubundaki ilk maçında Slovan Bratislava karşısında şok bir yenilgi alan Beşiktaş, ikinci maçında sahasında Wolves'u ağırlayacak.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda 3 Ekim Perşembe günü Wolverhampton ile yapacağı maçın biletleri yarın satışa sunulacak.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Vodafone Park'ta perşembe günü saat 19.55'te başlayacak maçın Pazartesi günü satışa sunulacak biletlerinin fiyatları şöyle:

1. kategori: 265 lira

2. kategori: 250 lira

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3. kategori: 225 lira

4. kategori: 215 lira

5. kategori: 180 lira

6. kategori: 165 lira

7. kategori: 110 lira

8. kategori: 100 lira

VIP: 750 lira

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1903 A-E: 750 lira

1903 B-D: 825 lira

1903 C: 875 lira

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