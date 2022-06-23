Beşiktaş - Wolverhampton maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?
Sezon hazırlıklarına Valerien Ismael önderliğinde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde 27 Haziran’da
başlayacak olan Beşiktaş’ın ilk hazırlık karşılaşması belli oldu.
5-16 Temmuz tarihleri arasında Avusturya’da Bad Haring bölgesinde ilk etap çalışmalarına devam
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edecek olan siyah beyazlılar, ikinci hazırlık kampını 20-27 Temmuz tarihleri arasında İspanya’nın
Alicante şehrinde gerçekleştirecek.
İspanya’da düzenlenecek hazırlık karşılaşmalarıyla yeni sezona etkili bir başlangıç yapmak isteyen
Kara Kartal ilk hazırlık maçını İngiliz temsilcisi Wolverhampton ile oyanayacak.
Beşiktaş - Wolverhampton maçı ne zaman?
Beşiktaş - Wolverhampton maçı 23 Temmuz cumartesi günü saat 19.00’da oynanacak. Karşılaşma Estadio Camilo Cano La Nucia stadyumunda gerçekleşecek.
Beşiktaş - Wolverhampton hangi kanalda yayınlanacak?
Beşiktaş – Wolverhampton hazırlık maçının hangi kanalda yayınlanacağına dair henüz bir bilgi
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