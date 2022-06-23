Beşiktaş - Wolverhampton maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

Siyah-beyazlılar, Premier Lig ekibi ile kozlarını paylaşacak.

Sezon hazırlıklarına Valerien Ismael önderliğinde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde 27 Haziran’da

başlayacak olan Beşiktaş’ın ilk hazırlık karşılaşması belli oldu.

5-16 Temmuz tarihleri arasında Avusturya’da Bad Haring bölgesinde ilk etap çalışmalarına devam

edecek olan siyah beyazlılar, ikinci hazırlık kampını 20-27 Temmuz tarihleri arasında İspanya’nın

Alicante şehrinde gerçekleştirecek.

İspanya’da düzenlenecek hazırlık karşılaşmalarıyla yeni sezona etkili bir başlangıç yapmak isteyen

Kara Kartal ilk hazırlık maçını İngiliz temsilcisi Wolverhampton ile oyanayacak.

Beşiktaş - Wolverhampton maçı ne zaman?

Beşiktaş - Wolverhampton maçı 23 Temmuz cumartesi günü saat 19.00’da oynanacak. Karşılaşma Estadio Camilo Cano La Nucia stadyumunda gerçekleşecek.

Beşiktaş - Wolverhampton hangi kanalda yayınlanacak?

Beşiktaş – Wolverhampton hazırlık maçının hangi kanalda yayınlanacağına dair henüz bir bilgi

bulunmuyor.