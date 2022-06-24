Beşiktaş – Werder Bremen maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

Beşiktaş’ın Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçı Alman ekiplerinden Werder Bremen’e karşı oynanacak.

Valerien İsmael önderliğinde 27 Haziran’da Nevzat Demir Tesisleri’nde yeni sezon hazırlıklarına başlayacak olan Beşiktaş, iki ayrı ülkede kamp yapacak.

Avusturya’nın Bad Haring bölgesinde 5-16 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ilk kamptan sonra 20-27 Temmuz tarihleri arasında İspanya’nın Alicante kentinde ikinci kamp

gerçekleştirilecek.

Siyah beyazlılar Avusturya’da üç, İspanya’da iki hazırlık maçı oynayacak.

Beşiktaş – Werder Bremen maçı ne zaman?

Beşiktaş’ın Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçı Alman ekiplerinden Werder Bremen’e karşı

oynanacak.

Beşiktaş – Werder Bremen hazırlık maçı 9 Temmuz cumartesi saat 16.00’da oynanacak.

Karşılaşma Innsbruck’ta bulunan Tivoli Stadyumu’nda gerçekleşecek.

Beşiktaş – Werder Bremen maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Beşiktaş – Werder Bremen hazırlık maçının hangi kanalda yayınlanacağına dair henüz bir bilgi

bulunmuyor.

Daha fazla okuma

Real Madrid, Audi'den inerek BMW'ye binmeye hazırlanıyor