Beşiktaş – Werder Bremen maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?
Valerien İsmael önderliğinde 27 Haziran’da Nevzat Demir Tesisleri’nde yeni sezon hazırlıklarına başlayacak olan Beşiktaş, iki ayrı ülkede kamp yapacak.
Avusturya’nın Bad Haring bölgesinde 5-16 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ilk kamptan sonra 20-27 Temmuz tarihleri arasında İspanya’nın Alicante kentinde ikinci kamp
gerçekleştirilecek.
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Siyah beyazlılar Avusturya’da üç, İspanya’da iki hazırlık maçı oynayacak.
Beşiktaş – Werder Bremen maçı ne zaman?
Beşiktaş’ın Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçı Alman ekiplerinden Werder Bremen’e karşı
oynanacak.
Beşiktaş – Werder Bremen hazırlık maçı 9 Temmuz cumartesi saat 16.00’da oynanacak.
Karşılaşma Innsbruck’ta bulunan Tivoli Stadyumu’nda gerçekleşecek.
Beşiktaş – Werder Bremen maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Beşiktaş – Werder Bremen hazırlık maçının hangi kanalda yayınlanacağına dair henüz bir bilgi
bulunmuyor.