Beşiktaş Volkan Babacan'ı renklerine bağlıyor

Sezon sonunda Karius ile yollarını ayıracak olan Beşiktaş, Volkan Babacan ile söz kesti.

Sezon sonu Loris Karius ile yollarını ayıracak olan Beşiktaş kaleci arayışında sona yaklaştı.

Sabah Gazetesinden Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre; Beşiktaş 'de forma giyen Volkan Babacan ile prensip anlaşmasına vardı.

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Daha önce de Volkan'la ilgilenen siyah-beyazlılar, tecrübeli eldivenden kulübü Başakşehir'le bonservis konusunu kendisinin çözmesini istemişti.

Daha fazla takım

Gelinen noktada, işler Beşiktaş'ın istediği gibi gelişti. Başakşehir'in 'a kiraladığı Muhammed Şengezer'i geri çağıracağı ve Mert Günok'un ardından ikinci kaleci konumuna getireceği, 1 yıl daha sözleşmesi olan Volkan'ın önünü açmak için de kolaylık sağlayacağı belirtildi.

Beşiktaş ise 31 yaşındaki Babacan'la 2+1 yıllık sözleşme karşılığında sezon başına 650 bin Euro ödeyecek.