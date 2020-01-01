Beşiktaş Volkan Babacan'ı renklerine bağlıyor
Sezon sonu Loris Karius ile yollarını ayıracak olan Beşiktaş kaleci arayışında sona yaklaştı.
Sabah Gazetesinden Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre; Beşiktaş Başakşehir'de forma giyen Volkan Babacan ile prensip anlaşmasına vardı.
Daha önce de Volkan'la ilgilenen siyah-beyazlılar, tecrübeli eldivenden kulübü Başakşehir'le bonservis konusunu kendisinin çözmesini istemişti.
Gelinen noktada, işler Beşiktaş'ın istediği gibi gelişti. Başakşehir'in Adana Demirspor'a kiraladığı Muhammed Şengezer'i geri çağıracağı ve Mert Günok'un ardından ikinci kaleci konumuna getireceği, 1 yıl daha sözleşmesi olan Volkan'ın önünü açmak için de kolaylık sağlayacağı belirtildi.
Beşiktaş ise 31 yaşındaki Babacan'la 2+1 yıllık sözleşme karşılığında sezon başına 650 bin Euro ödeyecek.