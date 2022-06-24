Beşiktaş – Viktoria Plzen maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

Avusturya kampının ikinci hazırlık maçı Çek temsilcisi Viktoria Plzen’e karşı oynanacak.

27 Haziran’da Nevzat Demir Tesisleri’nde sezonu açacak olan Beşiktaş iki ayrı bölgede sezona hazırlık kampı geçirecek.

5-16 Temmuz tarihlerinde Avusturya’nın Bad Haring bölgesinde, 20-27 Temmuz tarihlerinde

İspanya’nın Alicante bölgesinde kamp yapacak olan siyah beyazlılar, Avusturya’da üç İspanya’da iki hazırlık maçı oynayacak.

Avusturya kampının ikinci hazırlık maçı Çek temsilcisi Viktoria Plzen’e karşı oynanacak.

Beşiktaş – Viktoria Plzen maçı ne zaman?

Avusturya kampında devam eden çalışmalarla birlikte ikinci hazırlık karşılaşması Beşiktaş - Viktoria Plzen karşılaşması olacak.

Beşiktaş – Viktoria Plzen hazırlık maçı 12 Temmuz Salı günü saat 16.00’da Kufstein Arena’da

oynanacak.

Beşiktaş – Viktoria Plzen maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Beşiktaş – Viktoria Plzen hazırlık maçının hangi kanalda yayınlanacağına dair henüz bir bilgi

bulunmuyor.

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