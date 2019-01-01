Beşiktaş ve Sivasspor'a rakip çıktı!

Emre Kılıç transferi için Sivasspor'la anlaşma yolu arayan Beşiktaş ve Başakşehir'e iki Fransız ekibi rakip oldu.

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla yıldızı parlayan isimlerden biri olan Emre Kılınç, bu yıl da 'un en büyük kozu olacak. Öyle ki ilk iki haftada gösterdiği performansla transferin gözde ismi oldu.

Fanatik Gazetesinden Hakan Ateşler'in haberine göre Emre Kılınç ile ve Beşiktaş yakından ilgili.

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25 yaşındaki oyuncuya ayrıca 2 Fransız ekibi daha teklifte bulundu. İddiaya göre Fransızlar Emre için Sivasspor'a 2,5 milyon euro önerdik ancak Sivasspor yönetimi bu teklifi reddetti.

Yönetim, yıldız orta saha için 5 milyon euro talep ediyor ancak şu ana kadar bu teklife yaklaşan hiçbir kulüp yok. Buna karşın Emre'nin Sivasspor'la olan sözleşmesi sezon sonu bitecek olması, son günlerde transferde hareketlilik yaşanabileceğini gösteriyor.