Şenol Güneş'in 7 Mart Perşembe günü istifa mı edecek?

Beşiktaş ve Milli Takım'ın teknik direktörü Şenol Güneş, 7 Mart Perşembe günü Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 7 Mart Perşembe günü saat 14:00'te BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek.

TFF, A Milli Takım'ın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde 22 Mart'ta Arnavutluk ve 25 Mart'ta Moldova ile oynayacağı müsabakalar öncesi Şenol Güneş'in 18-26 Mart'ta ay-yıldızlı ekipte görevlendirildiğini Beşiktaş Kulübü ile tecrübeli teknik direktöre bildirmişti.

Şenol Güneş, 1 Haziran 2019'dan itibaren geçerli olmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Şenol Güneş basın toplantısında ne söyleyecek?

Şenol Güneş'in bu basın toplantısında hangi konuyu gündeme getireceği bilinmiyor.

Ancak tecrübeli teknik adam, hafta sonu oynanan Kayserispor maçı sonrasında kendisine Milli Takım ile ilgili sorulan soruları cevaplamamıştı. Bu kez Milli Takım'a yönelik açıklamalarda bulunabilir.

Bir ihtimal de Şenol Güneş'in Beşiktaş kariyerini ne zaman sonlandıracağına dair bir açıklama yapması olabilir.