Beşiktaş ve Galatasaray'ın bu sezon en fazla gol attığı maçlar

İki şampiyonluk adayı da bu sezon gerek iç saha gerekse dış sahada yüksek skorlu sonuçlar aldı.

Süper Lig'in son haftasında hem Beşiktaşlı hem de Galatasaraylı taraftarların akıllarında tek soru var: "Acaba bu akşam kaç farklı galibiyet alırız?"

İki takım sezon boyunca birçok kez farklı galip geldi. Bazı skorlar bu akşamki maçlara ayna tutabilecek cinsten.

Beşiktaş'ın farklı galibiyetleri

Kartal bu sezon 11 kez üç gol, iki kez dört gol, birer kez de altı ve yedi gol atmayı başardı.

Siyah-beyazlılar; Trabzonspor, Denizlispor, Kasımpaşa, Kayserispor, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa, Sivasspor, Karagümrük, Gençlerbirliği, Başakşehir (2) Denizlispor ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında rakip filelere üç gol bıraktı.

Beşiktaş, iki maçta ise rakiplerine dört gol attı. Kartal; Fenerbahçe, Karagümrük ve BB Erzurumspor maçlarını dört golle kazanmasını bildi.

Sezonun ilk yarısındaki Çaykur Rizespor maçını Dolmabahçe'de 6-0 kazanan siyah-beyazlılar, Atakaş Hatayspor'u ise 7-0 mağlup etmeyi başardı.

Galatasaray'ın farklı galibiyetleri

Şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray da bu sezon bazı maçlarda rakiplerine ciddi farklar attı. Sarı-kırmızılılar dokuz kez üç gol, ikişer kez de dört ve altı gol atmayı başardı.

Galatasaray; bu sezon Gaziantep FK, Atakaş Hatayspor, Göztepe, Konyaspor, Başakşehir, Kayserispor, Çaykur Rizespor, Göztepe, Beşiktaş maçlarında rakip fileleri üç kez havalandırmayı başardı.

Deplasmandaki Çaykur Rizespor maçını 4-0 kazanan sarı-kırmızılılar, Denizlispor deplasmanında da dört gol ile güldü.

Aslan, Gençlerbirliği ve iç sahadaki Denizlispor karşılaşmalarında ise altı gol atmayı başardı.

Büyük resim

Beşiktaş'ın Fenerbahçe, BB Erzurumspor ve Karagümrük deplasmanlarında dört gol atması, İzmir'de oynanacak Göztepe maçı öncesi referans noktası olabilir. Zira siyah-beyazlıların deplasmanlarda gol sıkıntısı yaşamadığı apaçık ortada.

Burada önemli olacak nokta Beşiktaş'ın, İzmir'de kalesini gole kapatabilmesi.

Keza Galatasaray'ın da iç sahada Denizlispor ve Gençlerbirliği'ne karşı aldığı 6-1'lik galibiyetler, Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesi sarı-kırmızılı taraftarları umutlandıran maçlar.

Daha fazlası için:

Beşiktaş mı, Galatasaray mı? 1992-93'ün aktörleri Mehmet Özdilek ve Hamza Hamzaoğlu anlattı

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı son haftaya kaldı: İşte tüm senaryolar

Fenerbahçe ligi üçüncü bitirirse Avrupa Ligi'ne mi, Konferans Ligi'ne mi katılacak?