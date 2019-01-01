Beşiktaş ve Galatasaray, Isaac Donkor'un peşinde

Inter'in altyapısında yetişen ve şu anda kulüpsüz olan 23 yaşındaki Ganalı stoper Isaac Donkor, Beşiktaş ve Galatasaray'ın radarına girdi.

Beşiktaş ve 'ın, son olarak Romanya'nın CS Universitatea Craiova takımında forma giyen savunma oyuncusu Isaac Donkor ile ilgilendiği iddia edildi.

GhanaSoccernet'in haberine göre Beşiktaş ile Galatasaray, İtalya'dan Catania'nın da radarında olan Donkor'u kadrosuna katmak istiyor. Catania'nın ilgisine rağmen Donkor'un tercihini 'den yana kullanacağı ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediği belirtildi.

Birçok takımın Donkor'u transfer etmek istediği ancak yalnızca Galatasaray ile Beşiktaş'ın ciddi girişimlerde bulunduğu ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon Craiova ile 34 maçta görev alan Donkor, 1 gol 2 asistlik katkı sağladı. ile A takım tecrübesi de bulunan Donkor, daha önce Bari, Avellino ve Cesena gibi İtalya 3. Lig kulüplerinde forma giydi.

Donkor'un son kulübü Craiova, 'un UEFA üçüncü ön eleme turunda Sparta Prag'ı elemesi durumunda play-off'ta karşılaşacağı muhtemel rakiplerden biri.