Transferler
Transfer

Beşiktaş ve Fenerbahçe, Tolgay Arslan ile Şener Özbayraklı takası için anlaştı

Son güncelleme
Yorum()
Goal
Süper Lig'in iki devi arasında beklenen takas gerçekleşiyor. Fenerahçe ve Beşiktaş, Şener Özbayraklı ve Tolgay Arslan takasında anlaşma sağladı.

Transfer döneminin son günlerine girerken, Fenerbahçe ve Beşiktaş takas için anlaşmaya vardı.

Bip Spor'un haberine göre Fenerbahçe ve Beşiktaşlı yöneticiler, Tolgay Arslan ve Şener Özbayraklı'nın takası için görüştü.

Fenerbahçe, özellikle Ersun Yanal'ın çok istediği Tolgay Arslan için yaptığı teklife, Şener Özbayraklı'nın bonservisinin de dahil edilmesi ile mutlu sona ulaştı.

Editörün Seçtikleri

Fenerbahçe, Beşiktaş'a 2.5 milyon bonservis bedelinin yanı sıra Şener Özbayraklı'yı önerdi.

Şenol Güneş'in de Şener Özbayraklı'yı kadrosunda görmek istemesi üzerine taraflar anlaşma sağladı.

Takımlar, futbolcular ile anlaştığı takdirde resmi imzaların kısa sürede atılacak.

Sonraki haber:
Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı iddia edilen Nicolas Castillo kimdir?
Sonraki haber:
Manchester United 8 maç sonra ilk kez Burnley'e puan kaybetti: 2-2
Sonraki haber:
Manchester City'ye Newcastle şoku: 2-1
Sonraki haber:
TV'de bugün futbol ekranı
Sonraki haber:
İtalya Kupası çeyrek finali: Piatek iki golle yıldızlaştı, Milan tur atladı
Kapat