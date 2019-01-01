Beşiktaş ve Fenerbahçe, Tolgay Arslan ile Şener Özbayraklı takası için anlaştı

Süper Lig'in iki devi arasında beklenen takas gerçekleşiyor. Fenerahçe ve Beşiktaş, Şener Özbayraklı ve Tolgay Arslan takasında anlaşma sağladı.

Transfer döneminin son günlerine girerken, Fenerbahçe ve Beşiktaş takas için anlaşmaya vardı.

Bip Spor'un haberine göre Fenerbahçe ve Beşiktaşlı yöneticiler, Tolgay Arslan ve Şener Özbayraklı'nın takası için görüştü.

Fenerbahçe, özellikle Ersun Yanal'ın çok istediği Tolgay Arslan için yaptığı teklife, Şener Özbayraklı'nın bonservisinin de dahil edilmesi ile mutlu sona ulaştı.

Fenerbahçe, Beşiktaş'a 2.5 milyon bonservis bedelinin yanı sıra Şener Özbayraklı'yı önerdi.

Şenol Güneş'in de Şener Özbayraklı'yı kadrosunda görmek istemesi üzerine taraflar anlaşma sağladı.

Takımlar, futbolcular ile anlaştığı takdirde resmi imzaların kısa sürede atılacak.