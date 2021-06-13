Beşiktaş ve Fenerbahçe Rafael Santos Borre'yi transfer etmek istiyor

Arjantin basını şampiyonluk için kıyasıya bir rekabet veren iki devin şimdi de Rafael Santos Borre transferinde karşı karşıya geldiği iddia etti.

Türk futbolunu gelecek sezon Avrupa'da temsil edecek olan Beşiktaş ve Fenerbahçe henüz sözleşmeli teknik direktörlere sahip olmasalar da bu takımlara ilişkin transfer iddiaları hız kaybetmiyor.

Arjantin basınının önde gelen gazetelerinden Ole, iki dev kulübün River Plate forması giyen Rafael Santos Borre'yi ikna etmek istediğini öne sürdü.

Habere göre Serie A'yı şampiyonlukla noktalayan Inter'in de transfer listesinde yer alan ve kulübüyle olan kontratı 30 Haziran'da sona erecek olan Borre ile bu üç takımın yanı sıra teknik direktörlük koltuğuna Maurizio Sarri'yi oturtan Lazio ve yeniden döndüğü Premier Lig'de kalıcı olmayı hedefleyen Watford da ilgileniyor.

Deportivo Cali'de parladı

Daha önce kısa bir süre Villarreal forması da giyen 25 yaşındaki Kolombiyalı forvet bu sezon takımının formasını giydiği dokuz karşılaşmada üç gol attı. Kariyerinin en iyi dönemini 2015'te ülkesinin Deportivo Cali takımında geçiren Borre, bu takımda çıktığı 31 karşılaşmada attığı 17 golle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Kolombiya Milli Takımı'nın zengin golcü rotasyonuna rağmen zaman zaman milli formayı da giyen Borre'nin pek de parlak geçmeyen ilk Avrupa macerasının ardından bu defa daha doğru bir tercih yapmak istiyor.

River Plate'in de takımda kalması için ikna etmeye çalıştığı deneyimli oyuncunun şansını yeniden Avrupa'da denemesi bekleniyor.

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