Beşiktaş ve Fenerbahçe ile adı geçen Wout Weghorst aşı karşıtı mı?

29 yaşındaki oyuncuya diğer kulüplerin ilgisi 'aşı karşıtlığı' yüzünden mi azaldı?

Wout Weghorst bir süredir Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin transfer haberlerinde yer alıyor.

Burnley forması giyen santrfor, Türkiye'deki ilgileri doğrularken Almanya ve İngiltere'den de temasların olduğunu söyledi.

Peki Wout Weghorst aşı karşıtı mı? Kulüplerin ona ilgisi bu yüzden azalıyor mu? GOAL Türkiye ile göz atalım.

Wout Weghorst aşı karşıtı mı?

Bild'in haberine göre; Ocak ayında Wolfsburg'dan ayrılarak Burnley ile 2025 yılına kadar anlaşan Wout Weghorst aşı karşıtı.

Hollandalı oyuncunun bu kararı, ara transfer döneminde kulüplerin ona ilgisini azalttı.

Weghorst ne söyledi?

Geçen yıl Aralık ayında Instagram hesabından aşıya karşı şüpheli yaklaştığını söyleyen Weghorst ardından bu paylaşımını sildi ve özür diledi: "Koronavirüse yakalanan birçok insan tanıyorum ve etkilerinin neye yol açabileceğini, ne kadar tehlikeli olabileceğini biliyorum."

"Sadece mümkün olduğunca farklı görüşü dinlememiz gerektiğini belirtmek istedim."

Weghorts transfer haberleriyle ilgili ne söyledi?

Voetbal international'a konuşan oyuncu şunları söyledi: "Championship'te oynamayacağım konusunda Burnley ile daha önceden anlaşmıştık."

"Medyada çıkan her habere inanmamalısınız, ama Türkiye, İngiltere ve Almanya'dan ilgi olduğu doğru."

"Öncelikle milli takıma odaklanacağım, daha sonra Burnley ile karar vereceğiz.”

Daha fazlası