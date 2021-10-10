Beşiktaş, Vardar ile anlaştı!

Siyah-Beyazlı takımın baş scoutu Bayram Bilim, Makedonya kulübü Vardar ile işbirliği anlaşması imzaladı.

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Beşiktaş, genç oyuncuları kadrosuna katmak için Makedonya kulübü Vardar ile bir araya geldi.

Siyaz-Beyazlı takımın baş scoutu Bayram Bilim, Vardar kulübünün yetkilileriyle uzun vadeli bir anlaşma imzaladı.

Beşiktaş'ın baş scoutu Bayram Bilim, Üsküp'te Vardar kulübünden yetkililerle bir araya geldi ve genç ve gelecek vaadeden futbolcular için Makedonya kulübüyle el sıkıştı.

Beşiktaş bu sezon hangi transferleri yaptı?

2021-2022 sezonuna iddialı başlayan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele edeceği için kadrosunu birçok yıldızla güçlendirdi.

Siyah-Beyazlı takımın kadrosuna yaz transfer döneminde; Rachid Ghezzal, Mert Günok, Umut Meraş, Francisco Montero, Michy Batshuayi, Can Bozdoğan, Miralem Pjanic, Kenan Karaman, Salih Uçan, Mehmet Topal, Valentin Rosier ve Alex Teixeira gibi isimler katıldı.

Hangi genç oyuncular forma şansı buluyor?

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz'a güveniyor ve birçok maçta bu isimlere şans veriyor.

Geçen sezonun şampiyonluğunda da pay sahibi olan Rıdvan ve Ersin'in yanı sıra, bu sezon başında Schalke'den 350 bin euro'luk bedelle transfer edilen Can Bozdoğan'da Sergen Yalçın'ın şans verdiği genç futbolculardan birisi oldu.

Can, Süper Lig'de 3 karşılaşmada forma şansı bulurken Şampiyonlar Ligi'ndeki Ajax maçında ise 90 dakika görev yaptı.

Sergen Yalçın, Güven Yalçın'ı da tekrar kazandı

Geçtiğimiz sezonu İtalyan takımı Lecce'de tamamlayan Güven Yalçın, Beşiktaş formasıyla 2021-2022 sezonuna Larin, Batshuayi ve Kenan Karaman gibi oyuncularla rekabet ederek başladı.

Ligin ilk maçlarında forma şansı yakalayamayan Güven Yalçın, Siyah-Beyazlı takımın yaşadığı sakatlıkların ardından forvet bölgesinde kendisine şans buldu.

Genç oyuncu, 4 kritik maçta attığı 3 golle Sergen Yalçın'ın güvenini tekrar kazandı ve 22 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş'ın en önemli parçalarından birisi olmayı başardı.

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