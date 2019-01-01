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Beşiktaş, Vagner Love hakkında disiplin süreci başlattı

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AA
Beşiktaş Kulübü, kadro dışı kalan Brezilyalı futbolcusu Vagner Love hakkında disiplin süreci başlattı.

Beşiktaş, Radio Bandeirantes'a "Beşiktaş'ın bana 5 aylık borcu var. Ay sonu 6 ay olacak. Bu sorun çözülmediğinden transfer görüşmesi de yapamıyorum." açıklamasında bulunan Vagner Love ile ilgili flaş bir karar verdi.

Siyah beyazlılar, kadro dışı kalan Vagner Love hakkında disiplin süreci başlattı.

Resmi siteden yapılan açıklmada, "Kadro dışı bırakılan sözleşmeli oyuncu Vagner Love'un, kulübümüzün bilgisi dışında röportaj vermesi ve söz konusu röportajda kullandığı ifadeler sebebiyle hakkında disiplin süreci başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

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