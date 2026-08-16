Beşiktaş, Vaclav Cerny sayesinde Galatasaray ve Fenerbahçe ile aynı hatayı yapmıyor

Beşiktaş, Süper Lig'deki yeni sezonuna hızlı bir başlangıç yaptı. Kara Kartallar, sahasında Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti. Václav Cerný, hafta içinde Avrupa Ligi'nde Hradec Králové'ye karşı olduğu gibi maçın tek golünü atarak yine galibiyeti getiren isim oldu.

Süper Lig'de ilk haftada daha önce de bir dizi büyük sürpriz yaşandı. Galatasaray cuma günü sahasında Çorum FK'yı geçemedi (2-2), Fenerbahçe ise bir gün sonra Gençlerbirliği deplasmanında hatta mağlup oldu (2-1).

André Onana ve Mohamed Salah'lı Trabzonspor da kazanamadı (Kasımpaşa deplasmanında 1-1) ve böylece Cerný'nin yanı sıra Orkun Kökçü ve Leandro Trossard'ın da ilk 11'de başladığı Beşiktaş için hemen fırsat doğdu.

Beşiktaş ilk yarıda üstün olan taraftı ve 25. dakikada hak ettiği şekilde öne geçti. Junior Olaitan, Cerný'yi harika bir ara pasıyla kaçırdı ve Cerný yakın köşeden ağları buldu: 1-0.

Eski Ajax ve FC Twente oyuncusu, devre arasından sonra ikinci golüne de yaklaştı ancak vuruşu direkten döndü.

Beşiktaş kısa süre sonra bir avantaj daha yakaladı; Eyüpspor 10 kişi kaldı. Orta saha oyuncusu David Costa ikinci sarı kartını gördü.

10'a 11'de Eyüpspor, Beşiktaş karşısında artık sürpriz yapamadı ve siyah-beyazlı ekip şimdi gözünü perşembe gününe çevirebilir. İstanbul'da Avrupa Ligi play-off'unda Kauno Zalgiris'e karşı oynanacak ilk maç sırada.



