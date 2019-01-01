Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu açıkladı
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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu. Listede Muhayer Oktay ve Orkan Çınar yer almadı.
Siyah Beyazlılar, K Grubu'nda Braga, Wolverhampton ve Slovan Bratislava ile birlikte yer alıyor.
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi kadrosu şu şekilde:
Kaleciler: Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu
Defans: Enzo Roco, Gökhan Gönül, Pedro Rebocho, Victor Ruiz, Caner Erkin, Domagoj Vida, Douglas
Orta Saha: Adem Ljajic, Atiba Hutchinson, Erdem Seçgin, Dorukhan Toköz, Mohamed Elneny, Jeremain Lens, Kartal Kayra Yılmaz, Necip Uysal, Kevin N'Koudou, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd
Forvet: Burak Yılmaz, Güven Yalçın, Umut Nayir, Abdoulay Diaby.