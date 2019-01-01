Beşiktaş

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu açıkladı

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Bu sezon Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, 25 kişilik oyuncu listesini UEFA'ya gönderdi.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu. Listede Muhayer Oktay ve Orkan Çınar yer almadı.

Siyah Beyazlılar, K Grubu'nda Braga, Wolverhampton ve Slovan Bratislava ile birlikte yer alıyor.

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi kadrosu şu şekilde:

Editörün Seçtikleri

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    Kaleciler: Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu

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    Defans: Enzo Roco, Gökhan Gönül, Pedro Rebocho, Victor Ruiz, Caner Erkin, Domagoj Vida, Douglas

    Orta Saha: Adem Ljajic, Atiba Hutchinson, Erdem Seçgin, Dorukhan Toköz, Mohamed Elneny, Jeremain Lens, Kartal Kayra Yılmaz, Necip Uysal, Kevin N'Koudou, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd

    Forvet: Burak Yılmaz, Güven Yalçın, Umut Nayir, Abdoulay Diaby. 

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