Süper Lig’de son haftalarda beklentilerin uzağında kalan Beşiktaş, 14. haftada oynadığı Giresunspor karşısında 4-0’lık ağır bir mağlubiyet aldı ve kötü gidişatın önüne geçemedi.

Ligde oynadığı son dört maçını kaybeden Beşiktaş, ilk 14 haftanın sonucunda en düşük puan topladığı 2004-05 sezonundaki kötü istatistiğini tekrarladı.

Beşiktaş’tan kötü istatistik

İlk 14 haftayı 20 puanla kapatan Beşiktaş, Opta verilerine göre Süper Lig’de üç puanlı sisteme geçildiği 1987-88 sezonundan bu yana ilk 14 haftalar itibariyle en düşük puan topladığı sezonu yaşadı.

Siyah-beyazlı ekip, en son 2004-04 sezonunda ilk 14 haftalık süreci 20 puanla kapatmıştı.

Yine Opta verilerine göre Beşiktaş, Mircea Lucescu yönetimindeki Mayıs 2004’ten bu yana ilk kez ligde üst üste dört mağlubiyet aldı.

20 - Beşiktaş, Süper Lig'de üç puanlı sisteme geçilen 1987/88'den bu yana ilk 14 haftalar itibarıyla daha az puan topladığı bir sezon yaşamadı (20; 2004/05 ile eşit). Kördüğüm. pic.twitter.com/mHCn6n08kL — OptaCan (@OptaCan) November 27, 2021

Beşiktaş’ı neler bekliyor?

Siyay-beyazlı ekip, Süper Lig’de sıradaki maçını 3 Aralık tarihinde Kasımpaşa deplasmanında oynayacak.

Ardından 7 Aralık’ta Şampiyonlar Ligi’ndeki son maçında Borussia Dortmund’a konuk olacak olan Beşiktaş, 12 Aralık’ta ise Kayserispor’u ağırlayacak.