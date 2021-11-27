Beşiktaş, üç puanlı sistemde ilk 14 haftadaki en kötü başlangıcına imza attı
Süper Lig’de son haftalarda beklentilerin uzağında kalan Beşiktaş, 14. haftada oynadığı Giresunspor karşısında 4-0’lık ağır bir mağlubiyet aldı ve kötü gidişatın önüne geçemedi.
Ligde oynadığı son dört maçını kaybeden Beşiktaş, ilk 14 haftanın sonucunda en düşük puan topladığı 2004-05 sezonundaki kötü istatistiğini tekrarladı.
Beşiktaş’tan kötü istatistik
İlk 14 haftayı 20 puanla kapatan Beşiktaş, Opta verilerine göre Süper Lig’de üç puanlı sisteme geçildiği 1987-88 sezonundan bu yana ilk 14 haftalar itibariyle en düşük puan topladığı sezonu yaşadı.
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Siyah-beyazlı ekip, en son 2004-04 sezonunda ilk 14 haftalık süreci 20 puanla kapatmıştı.
Yine Opta verilerine göre Beşiktaş, Mircea Lucescu yönetimindeki Mayıs 2004’ten bu yana ilk kez ligde üst üste dört mağlubiyet aldı.
Beşiktaş’ı neler bekliyor?
Siyay-beyazlı ekip, Süper Lig’de sıradaki maçını 3 Aralık tarihinde Kasımpaşa deplasmanında oynayacak.
Ardından 7 Aralık’ta Şampiyonlar Ligi’ndeki son maçında Borussia Dortmund’a konuk olacak olan Beşiktaş, 12 Aralık’ta ise Kayserispor’u ağırlayacak.