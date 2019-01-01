Beşiktaş, Tyler Boyd ve Darko Lazovic'in transferini bitirmeye çalışıyor

Beşiktaş'ın Tyler Boyd ve Darko Lazovic'in transferlerini bu hafta içinde bitirmek istediği iddia edildi.

Beşiktaş, transfer çalışmalarında gaza bastı.

Hürriyet' ten İsmail Er'in haberine göre siyah-beyazlılar bu hafta iki transferi bitirmek istiyor. Hedefte öncelikle Tyler Boyd var. Boyd için 2 milyon euro bonservis bedeli isteyen Vitoria Guimaraes'e 1.7 milyon euro öneren Beşiktaş, bir yandan ile sözleşmesi sona eren Darko Lazovic ile görüşmelerini sürdürüyor.

Üç yıllık sözleşme teklifini kabul eden 28 yaşındaki Sırp sağ kanat oyuncusuyla yıllık maaş konusunda pazarlıklar sürüyor.