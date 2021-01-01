Beşiktaş

Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda kaçıncı defa final oynayacak?

Goal Türkiye
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Simao Sabrosa & Ricardo Quaresma Besiktas Turkish Cup Champion 2011
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Ziraat Türkiye Kupası'nın yarı finalinde Başakşehir'i eleyerek finale yükselen Beşiktaş, kupada 16'ncı defa final oynayacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezon daha önce ligde iki kez mağlup ettiği Başakşehir'i yenerek adını finale yazdıran Beşiktaş büyük bir mutluluk yaşarken, çifte kupa için de devam bir adım atmış oldu.

Sergen Yalçın yönetiminde ligde oynadığı son altı maçı da kazanarak şampiyonluk iddiasını ortaya koyan siyah-beyazlı takım böylece kupada da son maça kadar gelerek önemli bir başarı yakaladı. 

Kupanın beşinci turunda Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1'lik skorla eleyen Sergen Yalçın'ın takımı son 16 turunda Çaykur Rizespor'u tek golle geçerken, çeyrek finalde Konyaspor karşısında oldukça zorlanmıştı.

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Normal süresi 1-1 sona eren karşılaşmada yarı final biletini penaltı vuruşu sonrasında alan Beşiktaş, yarı finalde ise Başakşehir'i eledi.

Bu sezon ligde iki defa 3-2'lik skorla geçtiği Başakşehir'i kupada uzatmalara giden maçta da aynı skorla geçen siyah-beyazlılar, böylece 16. defa Türkiye Kupası'nda finale yükselmiş oldu. 

Son kupa Tayfur Havutçu'nun

Daha önce oynadığı 15 Türkiye Kupası finalinin dokuzunda kupayı kazanan Beşiktaş, son finalini 2010-11 sezonunda Tayfur Havutçu yönetiminde o dönemki adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Başakşehir'e karşı oynamıştı.

Abdullah Avcı yönetimindeki Başakşehir'e karşı Ricardo Quaresma'nın golüyle öne geçen Beşiktaş, eski oyuncusu İbrahim Akın'ın ve Gökhan Ünal'ın gollerine engel olamadığı maçta 2-1 geriye düşse de, Tomas Sivok'un golü maçı penaltılara taşımıştı.

Büyük bir heyecana sahne olan maçta penaltılarla mutlu sona ulaşan Beşiktaş dokuzuncu kez kupanın sahibi olmuştu.

Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'nda final oynadığı sezonlar

Sezon Şampiyon Skor Finalist
1965-1966 Galatasaray 1-0 Beşiktaş
1974-1975 Beşiktaş 0-1 / 2-0 Trabzonspor
1976-1977 Trabzonspor 1-0 / 0-0 Beşiktaş
1983-1984 Trabzonspor 2-0 Beşiktaş
1988-1989 Beşiktaş 1-0 / 2-1 Fenerbahçe
1989-1990 Beşiktaş 2-0 Trabzonspor
1992-1993 Galatasaray 1-0 / 2-2 Beşiktaş
1993-1994 Beşiktaş 0-0 / 3-2 Galatasaray
1997-1998 Beşiktaş 1-1 / 1-1 Galatasaray
1998-1999 Galatasaray 0-0 / 2-0 Beşiktaş
2001-2002 Kocaelispor 4-0 Beşiktaş
2005-2006 Beşiktaş 3-2 Fenerbahçe
2006-2007 Beşiktaş 1-0 Kayseri Erciyesspor
2008-2009 Beşiktaş 4-2 Fenerbahçe
2010-2011 Beşiktaş 2-2 İstanbul Büyükşehir Belediyespor

 

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