Beşiktaş transferini engelledi: Mohamed Salah'ın ürünleri Trabzonspor'a geçişini kolaylaştırıyor

Liverpool'un eski yıldızı Mısırlı Muhammed Salah, Türk kulübünün yeni sözleşmesindeki özel bir maddeyi onaylamasının ardından Trabzonspor'a transferini tamamlamaya çok yaklaştı.

Basında çıkan haberler, Salah'ın devam eden yaz transfer döneminde Trabzonspor'a katılma konusunda iki yıllık bir sözleşme üzerinde anlaştığını, resmi imza için ise Türk kulübünün onayını bekleyen tek bir maddenin bulunduğunu doğrulamıştı.

Türk gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Mısırlı yıldızın Trabzonspor'la yaptığı sözleşmedeki, önümüzdeki birkaç saat içinde transferi tamamlamaya yaklaştıran özel bir maddeyi açıkladı.

Sabuncuoğlu, "X" sitesindeki kişisel hesabından yaptığı bir paylaşımda, Salah'ın adını taşıyan ve kulübün önümüzdeki dönemde satışına çalışacağı ürünlerden yüzde 20 pay alacağını belirtti.

Bu madde, sözleşmeye ilişkin çoğu konuda anlaşma sağlanmasına rağmen, geçtiğimiz dönemde Muhammed Salah'ın Beşiktaş'a transferini geciktiren hususlar arasında yer alıyordu.

Son dönem, Muhammed Salah'ın rotası konusunda birçok gelişmeye sahne oldu. Adı önce Beşiktaş'a transfer olmakla anıldı, ardından görüşmeler karmaşık bir hal aldı ve Suudi Federasyonu onu kadrosuna katmak için bir teklif sundu; ancak Mısırlı yıldız Türkiye'ye transfer olmayı tercih etti.

Trabzonspor, Muhammed Salah'ın futbol kariyerinde forma giyeceği yedinci kulüp olacak. Salah daha önce Mısır'da El Mokawloon, İsviçre'de Basel, İtalya'da Fiorentina ve Roma'nın yanı sıra İngiltere'de Chelsea ve Liverpool formalarını giymişti.

Liverpool, Mısırlı yıldızın kariyerindeki en öne çıkan durak oldu. 2017 ile 2026 yılları arasında tam 9 sene bu takımda forma giydi ve iki kez İngiltere Premier Lig şampiyonluğu, birer kez de UEFA Şampiyonlar Ligi, Süper Kupa, Avrupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı.