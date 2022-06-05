Siyah-beyazlıların hedefindeki 32 yaşındaki savunmacı, yeni bir meydan okuma peşinde.

Beşiktaş, Wolverhampton'dan ayrılmak üzere olan Romain Saiss ile flört halinde.

İki tarafın kısa bir süre içinde imzaları atmak için masaya oturacağı konuşulurken siyah-beyazlıların yeni teknik direktörü Valerien Ismael'in de bu hamleyi istediği iddia ediliyor.

Peki Romain Saiss nasıl bir oyuncu? Siyah-beyazlılara kolayca adapte olabilir mi? Yeni bir meydan okumaya hazır mı? GOAL Türkiye ile inceleyelim.

Romain Saiss nasıl bir oyuncu?

Beşiktaş'ın imzaları atmak üzere olduğu Romain Saiss'i The Athletic Wolverhampton muhabiri Tim Spiers'a sorduk, 32 yaşındaki oyuncunun Wolves'daki kariyerinin orta sahada başladığını söyledi:

"Saiss, Wolverhampton'daki kariyeri 2016'dan 2018'e kadar orta saha oyuncusu olarak başlayan topla oynayabilen bir stoper. Nuno Espirito Santo onu Fas'taki rolü olan savunmaya taşıdı ve büyük başarı elde etti. Saiss, sol ayaklı, topa hakim, hava toplarında iyi, agresif ve çok fazla sarı karta sahip bir oyuncu. Ayrıca güzel goller de atıyor."

"Evet Wolverhampton'da fazla sarı kart görmesiyle ünlendi ancak asla kötü niyetli bir oyuncu değildi, sadece müdahalelerinde agresif ve bazen toplara geç kalıyor."

"Saiss, Wolverhampton'da 200'den fazla maça çıktı ve lider bir oyuncu."

Wolverhampton onu elinde tutmak istedi mi?

Romain Saiss, 2016'dan bu yana Wolverhampton'da oynuyor. Peki yeni bir takıma ve ülkeye adapte olmakta zorlanır mı?

"Fransa ve İngiltere'de oynadı, bu nedenle başka bir ülkeye adapte olmakta zorluk çekmemeli."

Peki Wolverhampton, Romain Saiss'i elinde tutmak istedi mi?

"2021/22 sezonunun başlarında şimdiye kadarki en iyi dönemini yaşadı. Wolverhampton onu elinde tutmayı umdu ve hem geçen yıl hem de bu yıl Saiss'e bir sözleşme teklif ettiler ancak ikisini de reddetti. Yeni bir meydan okuma için hevesli."

"Saiss, 32 yaşında ve altı yılın ardından kulüpteki zamanının doğal bir sona geldiği hissediliyor. Wolverhampton onu, tam bir takım oyuncusu olduğu için tutmak istiyordu ancak çoğunlukla taraftarlar yeni, daha genç oyunculara sahip olmanın zamanının geldiğini düşünüyor. Herkes Saiss'in iyiliğini istiyor."