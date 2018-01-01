Beşiktaş transfer haberleri: Siyah beyazlılar, Dortmund'dan Kagawa'yı kiralamak istiyor

Adem Ljajic'ten 10 numara pozisyonunda yeterli katkıyı alamayan Beşiktaş, ara transferde Kagawa'yı kiralamak için harekete geçti.

Beşiktaş, ara transferde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına hız verdi. Siyah beyazlılar, hücumda yaşanan sıkıntıyı gidermek için Shinji Kagawa'yı kiralamak istiyor.

Fanatik gazetesinde yer alan habere göre yaz transferindeTorino'dan kiralanan Adem Ljajic'in 10 numara pozisyonundaki performansından memnun olmayan Beşiktaş'ta yönetim, Dortmund'da fazla forma şansı bulamayan Japon yıldızı kadrosuna katarak bu sorunu çözmek istiyor.

Geçen sezon da Beşiktaş'ın gündemine gelen 29 yaşındaki oyuncu, bu sezon Dortmund formasıyla sadece 4 maçta görev alabildi.

Kulübü ile 2020 yılına dek sözleşmesi bulunan Japon yıldız, düzenli olarak forma giyebileceği bir takıma gitmeye sıcak bakıyor.