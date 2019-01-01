Ryan Babel'in yerine Choupo-Moting hamlesi

Ryan Babel, Premier Lig'e gidiyor. Beşiktaş'ın Hollandalı oyuncunun yerine belirlediği üç alternatif var.

Beşiktaş, Ryan Babel'in Fulham'a transferinden doğacak açığı, PSG'den kapatacak.

Siyah beyazlı ekip, Babel'i 2 milyon euro karşılığında Premier Lig ekibi Fulham'a kiralıyor. Hollandalı oyuncunun boşluğunu doldurmak isteyen Kartal, Ligue 1'e yöneldi.

Sabah'ın haberine göre, siyah beyazlılar, Eric Maxim Choupo-Moting için kulübü PSG'ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. Kamerunlu futbolcu, kulüplerin anlaşması durumunda Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakıyor.

Beşiktaş'ın Babel'in yerine düşündüğü diğer iki isim ise Fiorentina'dan Marco Pjace ile Sivasspor'dan Emre Kılınç. İki oyuncu için de kiralık formül ele alınıyor.

Sezon başında Stoke City'den PSG'ye transfer olan Choupo-Moting, Ligue 1'de 8 maça çıktı ve 1 gol attı.