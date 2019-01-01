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Ryan Babel'in yerine Choupo-Moting hamlesi

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Getty Images
Ryan Babel, Premier Lig'e gidiyor. Beşiktaş'ın Hollandalı oyuncunun yerine belirlediği üç alternatif var.

Beşiktaş, Ryan Babel'in Fulham'a transferinden doğacak açığı, PSG'den kapatacak.

Siyah beyazlı ekip, Babel'i 2 milyon euro karşılığında Premier Lig ekibi Fulham'a kiralıyor. Hollandalı oyuncunun boşluğunu doldurmak isteyen Kartal, Ligue 1'e yöneldi.

Sabah'ın haberine göre, siyah beyazlılar, Eric Maxim Choupo-Moting için kulübü PSG'ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. Kamerunlu futbolcu, kulüplerin anlaşması durumunda Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakıyor.

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Beşiktaş'ın Babel'in yerine düşündüğü diğer iki isim ise Fiorentina'dan Marco Pjace ile Sivasspor'dan Emre Kılınç. İki oyuncu için de kiralık formül ele alınıyor.

Sezon başında Stoke City'den PSG'ye transfer olan Choupo-Moting, Ligue 1'de 8 maça çıktı ve 1 gol attı.

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