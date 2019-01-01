Roma'dan Oğuzhan Özyakup için şartlı teklif

Oğuzhan Özyakup'la ilgilenen Roma, oyuncuyu transfer etmek için tek bir şart sundu.

2017 yazında Başakşehir'den Cengiz Ünder'i transfer eden Roma, bu kez de Beşiktaş'taki geleceği belirsizliğini koruyan Oğuzhan Özyakup'la bir süredir ilgileniyor.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, İtalyan ekibi Beşiktaş'ın gözden çıkardığı oyuncuyu bir şartla kadrosuna katmak istiyor.

İtalyan ekibi, Beşiktaş'ın satın alma opsiyonuyla kiralama konusunda ikna olması durumunda transferi bitirmeyi hedefliyor.

İlk planda Oğuzhan için bonservis ödemeye sıcak bakmayan Roma, oyuncunun kiralık süresi boyunca göstereceği performansa bağlı olarak bonservisini de almayı hedefliyor.

Bu sezon taraftarların yoğun eleştirisine maruz kalan ve sergilediği futbolla tepki çeken Oğuzhan Özyakup, şu ana kadar çıktığı 23 resmi maçta 3 gol atıp 6 asist yaptı.

26 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş'la 2022'ye kadar kontratı bulunuyor.