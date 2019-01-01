Beşiktaş transfer haberleri: Ricardo Quaresma için karar zamanı

Portekizli yıldızın siyah beyazlı ekipte kalıp kalmayacağı bu hafta belli oluyor.

Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma'nın kaderi netleşiyor.

Siyah beyazlı ekiple bir yıl daha sözleşmesi bulunan 35 yaşındaki kanat oyuncusunun Abdullah Avcı'nın planlarında yer almadığı ve takımdan gönderileceği konuşuluyordu. Dananın kuyruğu bu hafta kopacak.

Haberin devamı aşağıda

NTV Spor'un haberine göre, tatil sonrası İstanbul'a gelecek olan Quaresma, avukatıyla birlikte Beşiktaş yönetimiyle masaya oturacak. Quaresma, bonservisini alabilmesi durumunda Beşiktaş'tan ayrılacak. Aksi takdirde bir yıl daha siyah beyazlı formayı giyecek.

Beşiktaş, 2016-17 sezonu esnasında Quaresma'nın sözleşmesini üç yıl uzatmıştı. Bu sözleşmeye göre Portekizli futbolcu bu sezon 1.75 milyon euro garanti ücret ve oynadığı maçlarda puan başına 4 bin euro alacak.

Quaresma, Beşiktaş'ta forma giydiği altı sezonda 229 maça çıktı, 39 gol atıp 48 asist yaptı.