Ricardo Quaresma, ayrılık iddialarını yalanladı

Beşiktaş'ın 35 yaşındaki Portekizli oyuncusu Ricardo Quaresma, takımdan ayrılacağı yönünde çıkan iddiaları yalanlayan bir açıklama yaptı.

2013'te ayrıldıktan sonra 2015'te yeniden Beşiktaş'a dönen Portekizli yıldız oyuncu Ricardo Quaresma'nın takımdan gönderileceğine dair haberler çıkmıştı.

Beşiktaş yöneticilerinin Quaresma ile görüştüğü ve oyuncudan kendisine kulüp bulmasını istediği iddia edilmişti. Quaresma'nın da bu görüşmenin ardından kendisine kulüp aramaya başladığı ve siyah beyazlı ekipten ayrılmaya hazırlandığı belirtilmişti.

Tecrübeli futbolcu, resmi sosyal medya hesabı üzerinden bu haberleri yalanladı ve şu ifadeleri kullandı: "Sözleşmemin son senesi ve ben kulübüme, takımıma, taraftarlara yardım etmek ve şampiyon olmak için kalacağım. Hepinize sarılıyorum. Sonsuza kadar Beşiktaş."

Beşiktaş forması ile 236 karşılaşmada görev alan Quaresma, 40 kez ağları havalandırırken 49 defa da asist yaptı.