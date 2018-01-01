Oğuzhan Özyakup, Çin'den gelen teklifi reddetti

Beşiktaş'tan ayrılma ihtimali bulunan Oğuzhan, Çin'den gelen teklifi reddederken yalnızca Avrupa'daki opsiyonları değerlendireceğini iletti.

2012'den bu yana Beşiktaş için ter döken ancak bu sezonki performansıyla yedek kulübesinden çıkamayan Oğuzhan Özyakup'un geleceğ belirsizliğini koruyor.

Sabah'ta yer alan habere göre, Çin 1. Ligi'nden Çin Süper Ligi'ne yükselen Shenzhen, Oğuzhan Özyakup transferi için nabız yokladı. Yönetim, Oğuzhan'ın Çin'e transferine sıcak bakarken Oğuzhan ise Çin'e gitmek istemediğini ve yalnızca Avrupa'dan gelebilecek teklifleri değerlendireceğini iletti.

Siyah-beyazlı yönetimin iyi bir teklifle satmak istediği 26 yaşındaki oyuncu, bu sezon forma giydiği 23 resmi karşılaşmada 3 gol atıp 6 asist yaptı.

Beşiktaş'la 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Oğuzhan, kulüpteki yedinci sezonunu geçiriyor.