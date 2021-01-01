Milan, Mario Mandzukic ile görüşüyor
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Beşiktaş'ın transfer gündeminde Mario Mandzukic'e İtalya'dan dev bir talip var.
Sky Sport Italia'nın haberine göre, Serie A'da liderliğini sürdüren Milan, Hırvat yıldız için devreye girdi. İtalyan ekibi yıldız futbolcuyla görüşmelere başlarken bu hamle Beşiktaş'ın elini zorlaştırdı.
İtalyan kulübünün mali şartları değerlendirdiği ve transferi bitirmek istediği konuşuluyor.
Son olarak Al-Duhail takımında forma giyen Mario Mandzukic daha önce İtalya'da Juventus forması giymişti.