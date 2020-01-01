Dorukhan Toköz sürprizi! İmzayı atıyor...

Siyah-beyazlı takımdan ayrılacağı konuşulan başarılı orta saha oyuncusunun yeni sözleşmeye imza atacağı iddia edildi...

Beşiktaş ile 2021'e kadar sözleşmesi olan ancak yeni sözleşme görüşmelerinde kulüple anlaşamadığı gerekçesiyle takımdan ayrılacağı konuşulan Dorukhan Toköz ile ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı.

Fanatik'ten Orhan Yıldırım'ın haberine göre siyah-beyazlı yönetim, 24 yaşındaki oyuncuyla yaptığı son görüşmede senelik 1.3 milyon euro'dan 3+1 yıllık kontrat konusunda el sıkıştı.

Haberde Dorukhan'ın yeni sözleşmeye önümüzdeki günlerde imza atmasının beklendiği de kaydedildi.

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Bilindiği üzere Dorukhan'ın adı son dönemlerde sıkça ile de anılıyordu.