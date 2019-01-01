Beşiktaş'ın ön libero adayları: Lemina ve Elneny

Gary Medel'in Bologna'ya transfer olması durumunda ön libero mevkisi için alternatif arayacak olan Beşiktaş'ta gündem Mario Lemina ve Mohamed Elneny.

Transfer sezonunun son bölümüne doğru yaklaşırken Beşiktaş'ta hareketli günler yaşanıyor.

32 yaşındaki Şilili futbolcu Gary Medel'e İtalyan ekibi 'nın talip olması ve oyuncunun da bu transfere olumlu bakması, Beşiktaş yönetimini arayışa geçirdi.

TRT Spor'da yer alan habere göre siyah beyazlı ekip, 25 yaşındaki Gabonlu futbolcu Mario Lemina'yı kiralamak için kulübü 'a teklif götürdü.Lemina'nın Southampton ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da özellikle kadrosunda görmek istediği Lemina, 2017'de 17 milyon euro karşılığında 'tan Southampton'a transfer olmuştu. Southampton forması ile 52 karşılaşmada görev alan Lemina, 2 gol 2 asistlik katkı sağladı.

Öte yandan Lemina'dan olumsuz yanıt gelmesi durumunda bir B planı düşünen Beşiktaş'ın, forması giyen 27 yaşındaki Mısırlı oyuncu Mohamed Elneny için temasa geçtiği belirtildi. Elneny'nin de İngiliz ekibinde yeteri kadar forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılmak istemesi, Beşiktaş yönetiminin elini güçlendiriyor. Elneny, 2016'da 'den 12.5 milyon euro karşılığında Premier Lig'in yolunu tutmuştu. 2016'dan beri giydiği Arsenal formasıyla 89 resmi karşılaşmada sahaya çıkan tecrübeli futbolcu, 2 gol atıp 8 de asist yaptı.