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Beşiktaş

Beşiktaş, Ryan Babel'in yerine transfer yapmayacak

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Beşiktaş, Ryan Babel'in Fulham'a transferi sonrası Hollandalı yıldızın yerine transfer yapmayacak.

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta takımın en önemli isimlerinden Ryan Babel'in Premier Lig ekibi Fulham'a gönderilmesinden sonra gözler yerine gelecek oyuncuya çevrilirken siyah-beyazlı kulüpten sürpriz bir karar geldi.

NTV Spor'da yer alan habere göre, Babel'in Fulham'a transferi sonrası yönetim ile görüşen Şenol Güneş, Babel'in yerine yeni bir transfer istemedi.

Cyle Larin, Mustafa Pektemek ve Güven Yalçın'ı hücum bölgesinin solunda kullanabileceğini yönetime bildiren Güneş, takviye istemediğini açıkça belirtti.

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Babel'in alternatifi olarak PSG'den Choupo-Moting ile Schalke'den Konoplyanka'yı gündemine alan Beşiktaş yönetimi, Şenol Güneş'in raporundan sonra beklemeye geçti.

Beşiktaş, ara transfer döneminde başka bir oyuncunun takımdan ayrılmaması durumunda bir sağ bek takviyesiyle transfer penceresini kapatmayı düşünüyor.

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