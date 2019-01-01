Beşiktaş, Fatih Aksoy'u Sivasspor'a kiraladı

Savunma hattını Isimat-Mirin'le güçlendiren Beşiktaş, o bölgede oynayan Fatih Aksoy'u Sivasspor'a kiraladı.

Beşiktaş Kulübü, savunma oyuncusu Fatih Aksoy'un 1,5 yıllığına Demir Grup Sivasspor'a kiralandığını bildirdi.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, 21 yaşındaki stoperin 1,5 yıllığına kiralık transferi için Sivasspor Kulübü ile anlaşmanın sağlandığı belirtilerek, "Fatih Aksoy'a yeni takımında başarılar dileriz." denildi.

Fatih Aksoy, siyah-beyazlı formayla Spor Toto Süper Lig'de iki, UEFA Avrupa Ligi'nde ise dört maçta görev aldı.