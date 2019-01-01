Beşiktaş, Alen Halilovic'le görüşüyor

İtalya'nın güvenilir kaynaklarından gelen haberler Beşiktaş taraftarını heyecanlandırdı. Siyah beyazlı ekibin hedefinde genç yıldız Halilovic var.

Beşiktaş, Milan'da umduğunu bulamayan 22 yaşındaki Hırvat orta saha oyuncusu Alen Halilovic'i kadrosuna katabilir.

Sky Italia'nın güvenilir kaynaklarından Gianluca Di Marzio'nun geçtiği bilgiye göre, transfer çalışmaları için İtalya'da bulunan Beşiktaşlı yöneticiler, Halilovic'in temsilcileriyle bir araya geldiler.

Serie A ekibinde fazla şans bulamayan ve gözden çıkarılan genç yeteneğin Milan'daki kariyerinin sona erdiği düşünülüyor. Beşiktaş'ın bu transferi kiralık olarak mı yoksa bonservisiyle mi yapmak istediği henüz net değil.

Halilovic, henüz 18 yaşındayken 2014 yılında Barcelona'ya transfer edilmiş fakat Katalan ekibindeki gelişimi beğenilmeyince Sporting Gijon'a kiralanmıştı. Buradan Las Palmas'a ve Hamburg'a giden Halilovic, 2018 yazında Milan'ın yolunu tuttu ama İtalyan devinde kendini gösterme şansı elde edemedi.

Halilovic bu sezon hiçbir Serie A maçında şans bulamazken sadece üç Avrupa Ligi maçında forma giydi.