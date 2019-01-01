Ali Naibi, N'koudou'yu açıkladı: 4 yıllık sözleşme imzalayacak

Beşiktaş Futbol Direktörü Ali Naibi, transfer gündeminde olan 24 yaşındaki futbolcu Kevin N'Koudou ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Premier Lig ekiplerinden 'da forma giyen 24 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Kevin N'Koudou, son günlerde Beşiktaş'ın transfer gündemine girmişti.

Siyah beyazlı ekibin futbol direktörü Ali Naibi, oyuncunun transferine ilişkin beIN Sports'a açıklamalarda bulundu. Naibi, N'koudou transferinde mutlu sona ulaştıklarını belirterek şunları söyledi:

"N'Koudou, 22 Ağustos'ta sağlık kontrollerinden başarıyla geçtiği takdirde kulübümüzle 4 yıllık sözleşme imzalayacak. N'Koudou, PSG altyapısında yetişmiş, genç yaşta 'da gösterdiği performansla Tottenham'a transfer olmuş çok özel yeteneklere sahip bir oyuncu."

N'Koudou'nun performansının tribünlere heyecan vereceğine inanan Naibi, geleceği de düşünerek böyle bir transfer kararı aldıklarını dile getirdi:

"Bu seneki transfer politikamız ve mevcut ihtiyaçlarımız doğrultusunda bugün ve yarınımızı düşünerek yaptığımız bir transfer oldu. Tottenham ile çok iyi bir yaz kampı geçirmesi, hazır durumda olması bizim ve teknik ekibimiz için karar sürecinde önemli bir etken oldu. N'Koudou'nun sahada göstereceği performansla hem taraftarımızı heyecanlandıracağa hem de takımımıza önemli bir fayda sağlayacağına inancımız tamdır."

Tottenham'ın Marsilya'dan 11 milyon euro karşılığında transfer ettiği N'Koudou, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını 'da kiralık olarak geçirmiş ve yalnızca 3 maçta görev alabilmişti. Tottenham forması ile 38 maça çıkan oyuncu, 3 gol atıp 5 de asist yapmayı başarmıştı.