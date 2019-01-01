Al Nassr, Domagoj Vida için 14 milyon euro'yu gözden çıkardı!
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AA
Suudi Arabistan'da transfer penceresinin kapanmasına saatler kala Al Nassr, stoper takviyesi için son kozlarını oynuyor.
Daha önce, Rui Vitoria'nın talebi doğrultusunda Galatasaray'da gözden çıkarılan Maicon'u listesine alan Al Nassr, transferin son günü Domagoj Vida'ya yöneldi.
Suudi Arabistan'da yayın yapan Aleqt'in haberine göre Al Nassr, Beşiktaş'ın Hırvat yıldızını 16 milyon euro'ya renklerine bağlamak istiyor.
Maicon'dan da vazgeçmeyen kulüp, Vida için olumlu yanıt alamaması durumunda Brezilyalı stoperi kadrosuna katmayı düşünüyor.
Suudi Arabistan'da transfer penceresi bugün (Pazartesi) 00.00'da kapanacak.