Beşiktaş transfer haberleri: Adana Demirspor'dan Vagner Love açıklaması

Beşiktaş'tan ayrılması gündemde olan Vagner Love için Adana Demirspor'dan resmi açıklama geldi.

Beşiktaş'ta gözden çıkarılan ve takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Vagner Love için Spor Toto 1. Lig ekibi Adana Demirspor'dan transfer açıklaması geldi.

Adana Demirspor Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, kulüp başkanı Murat Sancak'ın Vagner Love hakkındaki ifadelerine yer verildi. Sancak, şu sözleri kullandı;

''Forvet transferi arayışlarımız doğrultusunda Beşiktaş Kulübü ile yollarını ayıracak olan Vagner Love ile transfer görüşmesi gerçekleştirdik. Yapılan görüşmeler neticesinde oyuncunun Türkiye'de değil yurt dışında forma giymek istemesinden dolayı Vagner Love transferi gerçekleşmemiştir. Görüşmeler sırasındaki sıcak yaklaşımından dolayı şahsım olarak Vagner Love teşekkür ederken, bundan sonraki futbol yaşantısında oyuncuya başarılar dilerim.''

Siyah-beyazlı kulübe veda etmeye hazırlanan Vagner Love'ın ülkesi Brezilya'ya dönmesi bekleniyor.