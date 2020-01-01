Beşiktaş - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 23. haftasındaki derbide Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.

Süper Lig'in 23. haftasındaki derbide Beşiktaş sahasında lider 'u konuk edecek. Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Evinde Beşiktaş'ın bileği bükülmüyor

Beşiktaş, Süper Lig'de Trabzonspor, ve ile Vodafone Park'ta yaptığı maçlarda yenilmedi.

Daha fazla takım

Bu 3 takımla yeni stadında 10 kez karşı karşıya gelen siyah-beyazlı ekip, beşer galibiyet ve beraberlik aldı. Rakiplerine söz konusu maçlarda 20 gol atan Beşiktaş, kalesinde 12 gol gördü.

Trabzonspor ve Fenerbahçe'yi Vodafone Park'ta üçer kez konuk eden siyah-beyazlılar, birer galibiyet ve ikişer beraberlik aldı. Galatasaray ile evinde 4 kez karşı karşıya gelen Beşiktaş, rakibine 3 defa üstünlük sağlarken, bir karşılaşmayı beraberlikle tamamladı.

Trabzonspor büyük maçlarda yenilmiyor

Trabzonspor, bu sezon "üç büyük" rakibi karşısında 5. maçına çıkacak. Karadeniz ekibi, 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik alarak mağlup olmadı.

Bordo-mavililer, ligin ilk yarısında Fenerbahçe ile deplasmanda, Galatasaray ile sahasında 1-1 berabere kalırken, evinde Beşiktaş'ı 4-1'lik skorla geçti.

Karadeniz ekibi, ikinci yarıda oynadığı ilk büyük maçta da sarı-lacivertli takım karşısında sahadan 2-1 galip ayrılarak bu sezon söz konusu maçlardaki yenilmezliğini sürdürdü.

Maç Beşiktaş - Trabzonspor Tarih 22 Şubat Cumartesi Saat 20:00

TV & İnternet Yayını

TV Yayını beIN SPORTS HD 1 İnternet yayını beIN Connect

Muhtemel 11'ler

Beşiktaş'ta hasta olan Ljajic ile sakatlığı bulunan Dorukhan bu maçta görev yapamayacaklar. Siyah-beyazlılarda ayrıca 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N'Koudou, Umut Nayir ve Tyler Boyd, Trabzonspor maçında kart gördükleri takdirde, gelecek haftaki Aytemiz karşılaşmasında cezalı duruma düşecekler.

Trabzonspor'da ise zorlu karşılaşma öncesi kart cezalısı Obi Mikel forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Nwakaeme, Ahmet Canbaz, Majid Hosseini, Yusuf Sarı ve Abdülkadir Ömür de maç kafilesinde yer almadı.

Bordo-mavililerde Campi, Pereira ve Guilherme kart sınırında bulunuyor.

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Rebocho, Elneny, Atiba, Lens, Boateng, Caner Erkin, Burak Yılmaz.

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Da Costa, Campi, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Guilherme, Ndiaye, Sturridge, Sörloth.

Maç Öncesi OPTA İstatistikleri

- Trabzonspor'u konuk ettiği son sekiz Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Beşiktaş (3G 4B), tek yenilgisini Ağustos 2015'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda aldı (1-2).

- Beşiktaş ile oynadığı son iki Süper Lig maçını kazanan Trabzonspor, Eylül 1983'ten bu yana rakibini üst üste üç kez mağlup edemiyor.

- Sezonun ilk yarısında oynanan maçta Beşiktaş'ı 4-1 yenen Trabzonspor, rakibini en son 2010/11 sezonunda her iki maçta da mağlup etti.

- Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'a evinde 12 maçtır kaybetmeyen Beşiktaş (7G 5B), iç sahada son derbi mağlubiyetini bordo mavili ekipten aldı (Ağustos 2015).

- Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynadığı son altı Süper Lig derbisini kaybetmeyen Trabzonspor (3G 3B), daha uzun bir yenilmezlik serisini en son Mayıs 1983-Nisan 1985 arasında yaşadı (12 maç).

- Beşiktaş bu sezon öne geçtiği Süper Lig maçlarında puan kaybetmeyen tek takım (11G). Trabzonspor ise 'nin (15 puan) ardından skor avantajı yakaladığı karşılaşmalarda en fazla puan kaybeden ekip (14 puan).

- Burak Yılmaz'ın Ocak 2014'ten bu yana gol atamadığı takımlar arasında en fazla karşılaştığı rakibi Trabzonspor (6 maç). Burak, bordo mavili ekibe Süper Lig'deki son golünü Galatasaray forması giyerken attı (Aralık 2013).

Haberin devamı aşağıda

- Beşiktaş kalecisi Loris Karius'un Süper Lig kariyerinde en fazla gol yediği iki takımdan biri Trabzonspor (8; ile birlikte). Alman kaleci, bordo mavili ekibe karşı oynadığı üç Süper Lig maçında da ceza sahası dışından gol yedi.

- Bu sezon Süper Lig'de 17 golü bulunan Alexander Sörloth bu maçta da gol atarsa, Şota Arveladze'nin (1995/96'da 25 gol) ardından Trabzonspor formasıyla bir sezonda rakip fileleri en fazla havalandıran yabancı oyuncu olacak.

- Trabzonspor forması giyen Anthony Nwakaeme, Beşiktaş'a karşı sahaya çıktığı üç Süper Lig maçında üç gole doğrudan katkı sağladı (2 gol & 1 asist).