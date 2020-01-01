Beşiktaş-Trabzonspor maçının biletleri satışa çıktı

Süper Lig'in 23. haftasında Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor maçının biletleri satışa çıktı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, karşılaşmanın en düşük bilet fiyatı 110 lira, en pahalı ise 875 lira olarak belirlendi.

Taraftarlar biletlerini www.passo.com.tr, N'Kolay satış noktaları, Vodafone Park bilet satış gişesi, Passo akıllı telefon uygulaması ve 0850 724 33 44 numaralı çağrı merkezinden satın alabilecek.

Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:

1. Kategori: 230 lira

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2. Kategori: 215 lira

3. Kategori:190 lira

4. Kategori: 190 lira

5. Kategori: 175 lira

6. Kategori: 160 lira

7. Kategori: 120 lira

8. Kategori: 110 lira

VIP: 750 lira

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1903 A-E: 750 lira

1903 B-D: 825 lira

1903 C: 875 lira