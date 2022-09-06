Beşiktaş-Trabzonspor derbisi ne zaman oynanacak?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Süper Lig'de 14. haftaya dek olan programı açıklamasıyla beraber kritik maçların tarihleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Süper Lig'in 6-14. haftanın maç programlarını açıklamasının ardıdnan tarihi büyük bir merakla beklenen Beşiktaş-Trabzonspor maçının oynanacağı gün de netleşti. Ligde geride kalan beş haftayı 13 puanla ilk sırada yer alan Beşiktaş'ın, son şampiyon Trabzonspor'u konuk edeceği karşılaşma 16 Ekim Pazar günü saat 20.00'de oynanacak.

İki takımın bu karşılaşma öncesindeki fikstürü ise şu şekilde:

Beşiktaş

Beşiktaş-Başakşehir

İstanbulspor-Beşiktaş

Beşiktaş-Fenerbahçe

Giresunspor-Beşiktaş

Trabzonspor