Beşiktaş teknik sorumlusu Önder Karaveli: "Oyuncularımın fikrini alıyorum, çünkü biz bir bütünüz"

Süper Kupa'yı müzesine götüren Beşiktaş’ın, teknik sorumlusu Önder Karaveli; maça dair düşüncelerini ve sevincini paylaştı.

Karaveli, gerektiğinde takım içerisindeki bazı futbolcuların da fikrini aldığını belirterek bir bütün olmanın altını çizdi.

Fraport Tav Antalyaspor karşısında alınan galibiyetin ardından kupaya uzandıkları için son derece mutlu olduğunu belirten Karaveli, sabaha kadar uyumadığını söyledi.

Beşiktaş’ın kendisini hangi görevde değerlendirmek isterse o görevi yapacağının altını çizen Önder Karaveli, genç oyuncusu Emirhan İlkhan ‘ı U19 Ligi’nde defalarca izlediğini ve onun yeteneğini bildiğini ifade etti.

Ne söylendi?

TRT Spor’a açıklamalar yapan Önder Karaveli şu ifadeleri kullandı:

“Öncelikle, sabaha kadar uyumadım. 1 saatlik uykuyla tesise geldim ve bugün dejenerasyon antrenmanımız var.

“Şimdilik önemli olan şey, çok sevdiğim kulübüme bir kupa kazandırmak. Kupanın keyfini hep beraber yaşıyoruz.

“Maçtan sonra hepimiz yorulduk, ancak bu tip yorgunluklar çok güzel. Camiamız için, Beşiktaş'ı seven taraftarlar için harika bir gece ve harika bir sabaha uyandık.”

"Sözleşmem, mayıs ayına kadar devam ediyor"

Beşiktaş’ta devam edip etmeyeceği hakkında sorulan soruya ise, ”Beşiktaş adına hangi pozisyon uygun görülürse orada çalışmaya devam edeceğim.

“Ben, bu göreve başlamadan önce U19 takımıyla mayıs sonuna kadar sözleşmem vardı. Beşiktaş A takım teknik sorumlusuyum şu anda ve sözleşmem mayıs ayına kadar devam ediyor.

“Bu konuları düşünmeden çalışmalarıma devam edeceğim. Beşiktaş’ın bir parçası olmaktan ve burada kupa kazanmaktan dolayı çok mutluyum” dedi.

"Beşiktaş’ta oynayabileceğini biliyordum”

Karaveli, genç oyuncusu Emirhan İlkhan hakkında ise şöyle konuştu:

"Emirhan İlkhan’ı, Beşiktaş’ta çalışmadan önce U19 Ligi’nde defalarca izledim. Benim dikkatimi çeken oyunculardan birisiydi.

“Daha yakından izleyince dikkatimi boşuna çekmediğini gördüm. Onun, Beşiktaş’ta oynayabileceğini biliyordum.”

Bazı futbolcularla fikir alışverişinde bulunduğundan da bahseden Karaveli, “Maç içerisinde bir oyuncumuz geldi, oyunla ilgili bir şey söyledi. Ben zaten sahadaki oyuncularımın fikrini alıyorum.

“Maç içerisinde olan onlar ve biz, her şeyi göremeyebiliyoruz. Biz bir bütünüz, oyuncular da bu bütünün bir parçası” dedi.

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