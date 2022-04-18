Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, takımına Giresunspor maçı sabahında antrenman yaptırdı

Valerien Ismael yönetiminde çıktığı üçüncü maçında ligde kalma mücadelesi veren Giresunspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Beşiktaş'ta oyuncuların maç sabahı yaptığı antrenman dikkat çekti.

Takıma katıldığı günden bu yana yaptırdığı idmanlardaki tempoyla dikkat çeken Ismael'in bu hamlesi beklenmedik olarak nitelendirildi.

Bulancak İlçe Stadı'nda gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 45 dakika sürdü. Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza hatırlanacağı gibi geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Ismael'in antrenman temposuyla takımın ritmini değiştirdiğini söylemişti.

Başkan Ahmet Nur Çebi de Fransız çalıştırıcının antrenman tutkusuna vurgu yapmıştı.

Başkan çalışkanlığına dikkat çekmişti

Ismael'in sabah 05.30-06.00'da işbaşı yaptığını aktaran Çebi bu şekilde çalışan bir teknik direktöre alışık olmadıklarını ve yaşanacak gelişmeleri merakla beklediğini söylemişti. Futbolculuğu döneminde uzun süre boyunca oyuncuları çok sıkı çalıştıran Alman teknik direktör Felix Magath ile çalışan Ismael'in eski teknik direktöründen etkilendiği tahmin ediliyor.

Sezona Championship takımlarından West Bromwich Albion ile başlayan 46 yaşındaki teknik direktör kariyerindeki ilk büyük çıkışı Avusturya'nın LASK Linz takımıyla yapmıştı.

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Bu takımı UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna taşıyan Ismael, bu turda İngiliz devi Manchester United'a elenmekten kurtulamasa da oynattığı futbolla takdir toplamıştı.

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