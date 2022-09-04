Fransız hoca, adını tarihe yazdırmak istiyorsa başarılı performansını sürdürmek zorunda...

Beşiktaş, 2022-23 sezonunda Süper Lig'e iyi bir başlangıç yaparken 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Kartal, aldığı beraberlikte de Alanyaspor karşısında 3-0'lık üstünlüğünü koruyamamıştı.

Ancak, bir beraberliğe rağmen ilk dört hafta sonunda Süper Lig'in lideri olarak puan sıralamasının zirvesinde yer aldı.

Böylece; bu sezon maç kaybetmeyen Beşiktaş, hocası Valerien Ismael'in istatistiklerini güçlendirmesini sağladı.

Twitter/Beşiktaş

Şenol Güneş ve Mircea Lucescu neyi başardı?

Fransız hoca, ilk beş Süper Lig deplasmanında maç kaybetmeyen bir teknik direktör olarak göze çarpıyor.

Bu istatistik, akıllara Şenol Güneş ve Mircea Lucescu'yu getirdi.

Çünkü Şenol Güneş, Beşiktaş'ın başında çıktığı ilk 6 deplasman maçında puan almayı başardı. Lucescu ise bunu 2002-03 sezonunda başaran son yabancı teknik direktör olarak dikkat çekiyor.

Böylece, Valerien Ismael deplasmanda çıkacakları Ankaragücü maçında Şenol Güneş ve Mircea Lucescu'nun rekoruna göz dikmiş oldu.

Ismael, Ankaragücü maçı kazanıldığı takdirde adını tarihe yazdıracak.

AA

Valerien Ismael ne demişti?

Karagümrük maçında sonra konuşan Fransız hoca, pozitif futbol oynamaya çalıştıklarını söylerken, “Ligdeki iddiamızı ve gücümüzü net bir şekilde ortaya koyabilmek için galibiyet serisine ihtiyacımız var.

"Bu nedenle bu seriye devam etmek içi maçlarımızı kazanmak istiyoruz" dedi.

Hem taktik hem de fiziksel açıdan kaliteli bir takım olduklarını söyleyen Valerien Ismael şöyle düşünüyor:

“Her zaman yüksek tempolu agresif futbol oynamayı hedeflemeliyiz. Alanyaspor maçının ilk yarısında ve Karagümrük karşılaşmasının büyük bölümünde, bu anlayışımızı sahaya iyi yansıttık ve sonuç aldık.

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"Sivasspor’a karşı da bu futbolu oynadık. İlk yarıda gol bularak öne geçmek bizim için çok önemli.

"Golü bulduğumuzda hem psikolojik hem de skor olarak üstünlüğü ele geçirmiş oluyoruz.

"Taraftarımız da yine stadı doldurarak arkamızda olacak. Onları güzel bir galibiyetle evlerine gönderelim."

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