Beşiktaş teknik direktörü Valerien Ismael'in yardımcısı Adam Murray kimdir?

Siyah-beyazlılarda yardımcı antrenörlük görevini üstlenen İngiliz kim?

Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında İstanbulspor ile karşı karşıya gelirken Başakşehir maçında gördüğü kırmızı kart sebebiyle Valerien Ismael takımın başında olmayacak.

Fransız teknik direktörün yerine kulübede Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Adam David Murray görev yapacak ve siyah-beyazlı takımı kulübede o yönetecek.

Peki İstanbulspor maçında Valerien Ismael'in yerini alacak olan Adam David Murray kimdir? GOAL Türkiye ile öğrenelim.

Adam Murray kimdir?

Adam Murray, 30 Eylül 1981, İngiltere doğumlu eski futbolcu. 1998'de Derby'de başlayan profesyonel oyunculuk kariyeri, 2015'te Mansfield Town'da sona erdi. Futbolculuk hayatında hep İngiltere'de forma giydi. Antrenörlüğe ilk olarak Mansfield Town'ın başına geçerek adım attı ve ardından Boston United'ı çalıştırdı. Guiseley'de Paul Cox'un yanında yardımcı antrenörlük yaptı ve 2018 Mayıs'ta Burton Albion'ın Gençlik Gelişim Koordinatörü oldu. Aynı yılın Ağustos ayında Barnsley U18 takımı çalıştırmaya başladı ve iki ay sonra geçici antrenör olarak A takımın başına geçti. Barnsley ve West Brom'da Valerien Ismael'in yardımcılığını üstlendi. Mart 2022'de Valerien Ismael ile birlikte Beşiktaş'a geldi.

Ne söylendi?

Başakşehir mağlubiyetinin ardından düzenlenen basın toplantısına Valerien Ismael'in yerine katılan David Murray şunları söylemişti: "Çok üzgünüz. Büyük maçlar, büyük hataları kabul etmiyor. Çok fırsat yakaladık ama kullanamadık. Üzgünüz ama yolumuza devam edeceğiz. Bir sonraki maçımızda üç puan almayı hedefliyoruz."