Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan başkan Ahmet Nur Çebi'ye: Beni rahatsız ediyor

Sergen Yalçın, Ahmet Nur Çebi'nin "Hocamız istediği kadar kalır" açıklamalarına tepki gösterdi ve "Beni rahatsız ediyor" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde İttifak Holding Konyaspor'u penaltılar sonucu eleyerek yarı finale yükselen Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, maçın ardından A Spor'a önemli açıklamalarda bulundu.

Çeyrek finale yakışır bir maç olduğunu söyleyen Yalçın, "İki taraf, 120 dakika boyunca mücadele etti. İki tarafın oyuncularını tebrik etmek lazım. Oyun olarak, tek taraflı bir oyun oynandı. Çok daha erken bitirmemiz gereken bir maçtı. Son maçlarda üretiyoruz ama sonuçlandıramıyoruz. Oyuncuların daha konsantre olması lazım. Bu kadar pozisyon bulduğumuz bir maçta bir gol atmamamız gerekiyordu" ifadelerini kullandı.

Maçın içinde sakatlanan Francisco Montero'nun değnekle gezdiğini söyleyen başarılı teknik direktör, Gençlerbirliği maçında Nsakala ve Domogoj Vida'nın cezalı olduğunu da hatırlatarak, "Montero da oynamayabilir ama önemli değil, birileri oynar. Problem olmaz" dedi.

Sergen Yalçın, Ahmet Nur Çebi'nin "Hocamız istediği kadar kalır" açıklamalarına da sitem etti. Tecrübeli teknik direktör, çok tartışılan sözleşme konusu hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Başkanımız güzel söylemiş ama bu benim istememle olacak bir durum değil. Bu işler bu tip kulüplerde karşılıklı olur. İki taraf anlaşırsa tabii ki devam edebiliriz. Bizim o konuda bir sıkıntımız yok. Her röportajda da 'Hocamız ne kadar isterse devam edebilir' cümlesi beni çok rahatsız ediyor. Kulüplerde kontratlar öyle yapılmaz. Her hoca istediği kulüpte devam etmiyor. Geçen sene çok zor dönemde geldik, zor şartlarda çalıştık. Araya pandemi girdi, seyirci yok, ekonomik sıkıntılar yaşıyoruz ama oyuncularımızla beraber bunun üstesinden şu ana kadar gelebildik. Şu anda buradayız, çalışıyoruz. Camiamız ve taraftarlarımız istediği sürece burada oluruz. Türkiye'de uzun vadeli plan program yapmak çok sağlıklı bir iş değil. Çünkü istatistik olarak gördüğünüz gibi her sene ligde 20 tane hoca değişiyor. Geniş vadeli planlar yapmayı çok sağlıklı bulmuyorum."